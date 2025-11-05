Анджелина Джоли за поездку в Херсон могла получить $20 млн

Американская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru рассказал, сколько для украинской власти мог стоить такой визит.
О приезде Джоли в Херсон ранее сообщил ряд украинских Telegram-каналов. Отмечается, что она посетила местные медицинские учреждения, в том числе побывала в роддоме и в детской больнице.
Позже появились и фотографии Джоли якобы из Херсона, на которых она сидит в бронежилете на полу рядом с играющим ребенком. Ее фото с детьми также опубликовал бывший депутат херсонского горсовета Виталий Богданов.
«Ориентировочно, как это было во время ее прошлого приезда в 2022 году, визит мог обойтись в 20 миллионов долларов. Райдера, вероятно, у нее вообще не было. Эта поездка лишь для того, чтобы показаться, повертеть хвостом, показать, что она тоже поддерживает Украину. Приехала, посмотрела, поснимали журналисты ее, развернулась и уехала», — отметил Дзюник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «гастроли» на Украину голливудских звезд, в том числе Джоли, спонсировало Агентство США по международному развитию (USAID).
Ранее сообщалось, что одного из охранников Анджелины Джоли мобилизовали во время визита актрисы на Украину.