Похудевшая более чем на 20 кг Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике

Актриса похудела больше чем на 20 килограммов. Она рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия». По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем. Артистка отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также звезда два раза в неделю ходит плавать в бассейн.