Похудевшая более чем на 20 кг Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова снялась в купальнике. Она позировала на качелях в Египте, где проводила отпуск с семьей, и поделилась кадрами в соцсети.
Актриса похудела больше чем на 20 килограммов. Она рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия». По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем. Артистка отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также звезда два раза в неделю ходит плавать в бассейн.
При росте 164 сантиметра знаменитость сейчас весит 78 килограммов. По признанию Пермяковой, она планирует еще похудеть на пять килограммов.
Артистка растит 13-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. В Египте экс-возлюбленные отдыхали вместе.