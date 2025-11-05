Ричард Гир раскрыл секрет счастливого брака: «Научился быть хорошим отцом»

Алехандра Сильва (в девичестве. — «Газета.Ru») познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.