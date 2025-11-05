Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ричард Гир раскрыл секрет счастливого брака: «Научился быть хорошим отцом»

Актер Ричард Гир заявил, что жена научила его быть хорошим отцом
Ричард Гир с женой
Ричард Гир с женойИсточник: Legion-Media.ru

Актер Ричард Гир заявил, что жена Алехандра Сильва научила его быть хорошим отцом. Об этом сообщает Hello.

Актер рассказал, что даже маленькие ежедневные привычки помогают укреплять их отношения в семье.

«Целую мою жену. Когда она мне позволяет, что не всегда происходит. Алехандра невероятная мать. Я на самом деле научился быть лучшим отцом, наблюдая за ней», — высказался он.

Гир с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.

У пары двое общих сыновей: шестилетний Александр и четырехлетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту двенадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.

Алехандра Сильва (в девичестве. — «Газета.Ru») познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.