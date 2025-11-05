Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Одного из охранников Анджелины Джоли мобилизовали во время визита актрисы на Украину

Mash: охранника Анджелины Джоли задержали сотрудники ТЦК в Николаевской области
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Охранника американской актрисы Анджелины Джоли забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) в Николаевской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики.

Отмечается, что сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что охранник вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

По данным украинских пабликов, охранника задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении.

Уточняется, что сама Джоли в этот момент сидела в другой машине, которая ехала далеко позади — у артистки большой охранный кортеж. Поручаться за телохранителя пришлось самой звезде, только после этого представители ТЦК отпустили его.

5 ноября украинские Telegram-каналы сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон. По данным паблика Ukraine context, голивудская знаменитость посетила херсонские мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. На одном из опубликованных в сети фото Джоли сидит на полу и общается с мальчиком.