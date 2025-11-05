Джим Кертис впервые показал совместные фото со своей возлюбленной Дженнифер Энистон. Кадры были сделаны на вечеринке в честь 50-летия гипнотерапевта.
«Если это сон, я не хочу просыпаться», — подписал снимки Кертис.
На фото актриса и доктор были запечатлены в обнимку, на сцене во время разговора с публикой. На одном из кадров они с нежностью смотрят друг на друга.
Накануне звезда сериала «Друзья» опубликовала совместное фото с возлюбленным и поздравила его с 50-летием.
«С днем рождения, моя заветная любовь», — написала 56-летняя Энистон.
Напомним, Дженнифер Энистон, по сообщениям западных СМИ, начала встречаться с Джимом Кертисом еще летом 2024 года.
Впервые о романе пары заговорили в июле 2025-го, когда их засняли на отдыхе на Майорке. Позже их заметили в Лос-Анджелесе на двойном свидании с Кортни Кокс и ее возлюбленным.
Дженнифер Энистон дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал Брэд Питт, с которым она прожила пять лет. В 2005 году звезды расстались.
В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Джастина Теру, с которым до этого встречалась несколько лет. Однако спустя три года они развелись.
