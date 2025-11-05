Ричмонд
59-летняя Сальма Хайек вышла в свет в блестящем платье с глубоким декольте

Актриса посетила праздничный концерт
Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media

Сальма Хайек вышла в свет в эффектном наряде. 59-летняя актриса посетила гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2025. На мероприятии она появилась в длинном ярко-зеленом платье Gucci, расшитом пайетками, с глубоким декольте, длинными рукавами и шлейфом. Наряд подчеркнул стройную фигуру Хайек.

Звезда фильма «Бандитки» распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах. Она также надела колье с бриллиантами и рубинами. Свой образ она дополнила маленькой черной атласной сумочкой.

На мероприятии актрису сопровождал ее муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Он надел черный смокинг и белую рубашку с бабочкой.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек и Франсуа-Анри ПиноИсточник: Legion-Media

«Прекрасный вечер на гала-концерте LACMA Art + Film Gala с Gucci, посвященном невероятным и вдохновляющим Райану Куглеру и Мэри Корс», — рассказала Хайек.

Напомним, Сальма Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри Пино в 2009 году. За два года до этого у пары родилась дочь Валентина. Актрисе был 41 год, когда на свет появилась наследница.

Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media

«Я родила так поздно. Я думала, что не смогу, а для меня это было очень важно», — рассказала звезда в интервью People.

Ранее Сальма Хайек показала свою 18-летнюю дочь от миллиардера. Актриса опубликовала редкие фото с мужем и дочерью в честь ее дня рождения. 