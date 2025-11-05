Деми Мур посетила церемонию вручения премии Glamour «Женщина года — 2025». Мероприятие прошло в Нью-Йорке в отеле The Plaza.
На красную дорожку звезда фильма «Стриптиз» вышла в черном брючном костюме, состоящем из брюк и топа с открытыми плечами и баской. Свой образ она дополнила белыми длинными перчатками.
Актриса собрала длинные волосы в высокий хвост и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и губы. Ансамбль она завершила серьгами с драгоценными камнями.
Накануне мероприятия Мур дала интервью Маргарет Куолли, с которой снималась в нашумевшем фильме «Субстанция».
«Несмотря на все, через что мне пришлось пройти, а этого было немало, я бы ни за что не отказалась от своего нынешнего положения. То, что у меня есть сегодня и чего у меня точно не было в молодости, — это возможность понимать, что мне не обязательно знать на все ответ и что жизнь не отнимет у меня все, если я чего-то вдруг не знаю», — высказалась актриса.
Премия Glamour «Женщина года» ежегодно чествует женщин, добившихся больших успехов в креативных индустриях, науке, образовании и спорте. В 2025 году женщиной года во всем мире признали Деми Мур.
Ранее Деми Мур вышла в свет со своей маленькой собачкой.