София Каштанова после похорон Романа Попова рассказала, каким артист был при жизни. Она назвала его своим главным партнером. Актриса напомнила, что они не только вместе снимались в кинопроектах, но и участвовали в первом сезоне шоу «Сокровища императора».
«Сегодня простились с Ромочкой, наверное, с моим главным партнером. Сколько мы с ним прошли вместе, сколько мы физически прошли вместе в Китае, как много мы с ним работали. Ни с кем другим у меня не было столько совместных проектов», — высказалась Каштанова.
Она подчеркнула, что коллега был очень внимательным человеком и всегда с уважением относился к членам съемочной группы. При этом он называл всех по имени-отчеству. Каштанова вспомнила, что ее он называл Софией Андреевной и помнил имена членов ее семьи.
«А на съемках он распечатывал мне текст. Обычно нам дают сценарий на листе А4, а он распечатывал А4, разделенный на две части, делая книжечку. Когда он увидел, что мне это очень нравится, он стал давать мне, выделяя мой текст желтым. Роман так проделывал большую работу по подготовке к роли, и не только для себя, еще и для партнера», — добавила актриса.
Каштанова, давно живущая в Мексике, сообщила, что похороны Попова совпали с особенным праздником в этой стране. Она также поддержала семью умершего актера.
«Сегодня День мертвых в Мексике. Здесь удивительно. Все ходят разукрашенные, празднуют жизнь, празднуют смерть как часть жизни… Ромка оставил такой большой след, такой большой теплый, радостный след после себя, своим творчеством… Хочется сказать, конечно, какая сильная его жена Юлечка, его дети. Я желаю им силы, всего самого-самого лучшего и доброго. Очень тяжело. Светлая-светлая память Ромке», — отметила звезда.
София Каштанова снималась с Романым Поповым в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича».
Роман Попов ушел из жизни 28 октября 2025 года. Причиной смерти стала онкология. Артисту было всего 40 лет.