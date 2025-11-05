«А на съемках он распечатывал мне текст. Обычно нам дают сценарий на листе А4, а он распечатывал А4, разделенный на две части, делая книжечку. Когда он увидел, что мне это очень нравится, он стал давать мне, выделяя мой текст желтым. Роман так проделывал большую работу по подготовке к роли, и не только для себя, еще и для партнера», — добавила актриса.