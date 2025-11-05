Звезда «Людей Икс» Фамке Яссен впервые приедет в Россию в декабре 2025 года

Фамке Янссен дебютировала в кино в 1992 году в фильме «Отцы и сыновья». До этого она работала в Доме моды Ива Сен-Лорана. На ее счету более 80 ролей в кино и сериалах, среди которых «Факультет» Роберта Родригеса и «Знаменитость» Вуди Аллена.