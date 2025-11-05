Прокурор: Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя — РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова везла в Россию вейп с каннабисным маслом для личного потребления, заявил прокурор в Домодедовском суде Подмосковья.
«Ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления», — сказал прокурор на заседании.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Тарасова ранее в суде заявляла, что раскаивается и «совершила большую ошибку».