Прокурор: Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления

Прокурор: Аглая Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя — РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова везла в Россию вейп с каннабисным маслом для личного потребления, заявил прокурор в Домодедовском суде Подмосковья.

«Ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления», — сказал прокурор на заседании.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Тарасова ранее в суде заявляла, что раскаивается и «совершила большую ошибку».