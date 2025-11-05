Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков

Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля.