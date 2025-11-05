Маколей Калкин вернулся к своей роли из фильма «Один дома». 45-летний актер перевоплотился во взрослого Кевина Маккаллистера для рекламы компании, предоставляющей услуги по уходу на дому для пожилых людей.
Маколей Калкин прославился, сыграв мальчика, в одиночку защищающего дом от грабителей в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
В ностальгическом ролике, созданном в честь 35-летия оригинальной комедии, герой Калкина больше озабочен защитой своей мамы от любых потенциальных опасностей в их доме. У него даже имеется подробная карта с надписью «План безопасности для мамы» с разными напоминаниями.
Разматывая пузырчатую пленку, Кевин Маккаллистер говорит кому-то по телефону: «Я просто волнуюсь, что мама одна, понимаешь? А вдруг она упадет или ее занесет снегом?».
Далее в ролике появляется внучка старика Марли, которого Кевин когда-то очень боялся. Следуя по стопам деда, она расчищает тротуар от снега, но откладывает лопату в сторону, чтобы посоветовать Кевину поговорить с мамой о помощи и о том, что его беспокоит.
Маколей Калкин получил большую известность после съемок в фильме «Один дома» и его сиквеле. Во взрослом возрасте актер довольно редко снимается в кино, но в декабре выйдет второй сезон сериала «Фоллаут», где Калкин предстанет в роли антагониста.