Маколей Калкин вернулся к своей роли из фильма «Один дома» спустя 35 лет

Маколей Калкин вновь сыграл Кевина Маккаллистера в трогательном рекламном видео в честь 35-летия культовой рождественской комедии
Маколей Калкин, фото: Home Alone

Маколей Калкин вернулся к своей роли из фильма «Один дома». 45-летний актер перевоплотился во взрослого Кевина Маккаллистера для рекламы компании, предоставляющей услуги по уходу на дому для пожилых людей.

Маколей Калкин прославился, сыграв мальчика, в одиночку защищающего дом от грабителей в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Маколей КалкинИсточник: кадр из фильма «Один дома»

В ностальгическом ролике, созданном в честь 35-летия оригинальной комедии, герой Калкина больше озабочен защитой своей мамы от любых потенциальных опасностей в их доме. У него даже имеется подробная карта с надписью «План безопасности для мамы» с разными напоминаниями.

Маколей Калкин, фото: Home Alone

Разматывая пузырчатую пленку, Кевин Маккаллистер говорит кому-то по телефону: «Я просто волнуюсь, что мама одна, понимаешь? А вдруг она упадет или ее занесет снегом?».

Далее в ролике появляется внучка старика Марли, которого Кевин когда-то очень боялся. Следуя по стопам деда, она расчищает тротуар от снега, но откладывает лопату в сторону, чтобы посоветовать Кевину поговорить с мамой о помощи и о том, что его беспокоит.

Маколей Калкин получил большую известность после съемок в фильме «Один дома» и его сиквеле. Во взрослом возрасте актер довольно редко снимается в кино, но в декабре выйдет второй сезон сериала «Фоллаут», где Калкин предстанет в роли антагониста. 