На фестивале «Читка 4.0» представят новый фильм Кончаловского

Одним из главных событий первого дня фестиваля станет презентация фантастической драмы «Авиатор», снятой Егором Кончаловским по одноименному роману Евгения Водолазкина.
Картина рассказывает о микробиологах, которые находят человека, замороженного советскими учеными почти сто лет назад. Переживший криогенный сон мужчина ничего не помнит и постепенно восстанавливает историю своей жизни. Главные роли в проекте исполнили Константин Хабенский, Александр Горбатов и Дарья Кукарских.
Посетители фестиваля «Читка 4.0» смогут увидеть эксклюзивные видеофрагменты из «Авиатора» за десять дней до кинотеатральной премьеры, а также пообщаться с режиссером Егором Кончаловским, продюсером Сергеем Катышевым и автором романа-бестселлера Евгением Водолазкиным. Ожидается, что создатели расскажут работе над экранизацией, раскроют отличия фильма от литературного первоисточника и ответят на вопросы гостей.
В широкий прокат фильм «Авиатор» выйдет 20 ноября.