Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На фестивале «Читка 4.0» представят новый фильм Кончаловского

Посетители фестиваля экранизаций смогут увидеть эксклюзивные отрывки из фильма «Авиатор» и пообщаться с создателями
Кадр из фильма «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»

10—11 ноября в Москве пройдет Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 4.0». В рамках события, налаживающего диалог между издательствами и кинопроизводителями, пройдут презентации проектов экранизаций, находящихся на разных стадиях разработки, а также питчинг литературных прав, на котором авторы и редакторы попробуют заинтересовать своими произведениями киностудии и онлайн-платформы.

Одним из главных событий первого дня фестиваля станет презентация фантастической драмы «Авиатор», снятой Егором Кончаловским по одноименному роману Евгения Водолазкина.

Картина рассказывает о микробиологах, которые находят человека, замороженного советскими учеными почти сто лет назад. Переживший криогенный сон мужчина ничего не помнит и постепенно восстанавливает историю своей жизни. Главные роли в проекте исполнили Константин Хабенский, Александр Горбатов и Дарья Кукарских.

Евгений Водолазкин и Егор Кончаловский
Евгений Водолазкин и Егор Кончаловский

Посетители фестиваля «Читка 4.0» смогут увидеть эксклюзивные видеофрагменты из «Авиатора» за десять дней до кинотеатральной премьеры, а также пообщаться с режиссером Егором Кончаловским, продюсером Сергеем Катышевым и автором романа-бестселлера Евгением Водолазкиным. Ожидается, что создатели расскажут работе над экранизацией, раскроют отличия фильма от литературного первоисточника и ответят на вопросы гостей.

В широкий прокат фильм «Авиатор» выйдет 20 ноября.