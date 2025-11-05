На фестивале «Читка 4.0» представят новый фильм Кончаловского

Посетители фестиваля «Читка 4.0» смогут увидеть эксклюзивные видеофрагменты из «Авиатора» за десять дней до кинотеатральной премьеры, а также пообщаться с режиссером Егором Кончаловским, продюсером Сергеем Катышевым и автором романа-бестселлера Евгением Водолазкиным. Ожидается, что создатели расскажут работе над экранизацией, раскроют отличия фильма от литературного первоисточника и ответят на вопросы гостей.