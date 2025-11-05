Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт прибыли на заседание суда в Домодедове

В ходе предварительного заседания Аглая заявила о раскаянии и назвала случившееся «большой ошибкой», сетуя на возможный срыв съёмок в нескольких проектах. Cледователь настаивал на более строгой мере пресечения из-за наличия у актрисы израильского паспорта и опасений, что она может скрыться от правосудия.