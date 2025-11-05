Юлия Пересильд снялась в объятиях с мамой Вани Дмитриенко

«Было тепло, эмоционально, душевно и хорошо. Хочется сказать спасибо своей семье за то, что вы у меня есть. Мамочка, спасибо, что я появился на свет. Очень тебя люблю, такой ты близкий мне человек. Лерочка, Ивушка, спасибо вам за поддержку, за чувство и понимание слова “сестра”, люблю всем сердцем. Спасибо моей маме за меня и другим мамам за моих близких. 20 лет... С богом!» — высказался артист.