Юлия Пересильд снялась в объятиях с мамой Вани Дмитриенко

Актриса поздравила возлюбленного ее дочери с 20-летием

Ваня Дмитриенко в личном блоге поделился снимками, сделанными на вечеринке в честь его юбилея — 25 октября певцу исполнилось 20 лет. На празднике присутствовали его родные и друзья, а также возлюбленная Анна Пересильд и ее мама Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд с мамой Вани Дмитриенко, фото: соцсети
Юлия Пересильд с мамой Вани Дмитриенко, фото: соцсети

На одном из фото звезда фильма «Мужу привет» позировала рядом с мамой исполнителя. Актриса обняла Светлану и прильнула щекой к щеке женщины. Они улыбались, глядя в камеру. На другом кадре Дмитриенко обнимал свою 16-летнюю возлюбленную.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд, фото: соцсети
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд, фото: соцсети
Ваня Дмитриенко с мамой, фото: соцсети
Ваня Дмитриенко с мамой, фото: соцсети

«Было тепло, эмоционально, душевно и хорошо. Хочется сказать спасибо своей семье за то, что вы у меня есть. Мамочка, спасибо, что я появился на свет. Очень тебя люблю, такой ты близкий мне человек. Лерочка, Ивушка, спасибо вам за поддержку, за чувство и понимание слова “сестра”, люблю всем сердцем. Спасибо моей маме за меня и другим мамам за моих близких. 20 лет... С богом!» — высказался артист.

Ваня Дмитриенко начал встречаться с Анной Пересильд в начале 2025 года. Недавно юная актриса рассказала, чем ее покорил исполнитель.

Долгое время они скрывали свои отношения и не комментировали слухи о романе. Однако в конце октября звезды наконец-то раскрыли некоторые детали их романтического союза.

Ранее Ваня Дмитриенко восхитил Юлию Пересильд зажигательным танцем на своем дне рождения. 