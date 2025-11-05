Милла Йовович показала новое фото своей дочери Эвер. Актриса разместила снимок в честь дня рождения наследницы — 3 ноября девушке исполнилось 18 лет.
«Поздравляю с 18-летием мою умную, талантливую, веселую, невероятно креативную и красивую дочь Эвер Андерсон! Я так горжусь той молодой девушкой, которой ты выросла. Никогда, даже в самых смелых мечтах, я не могла представить, что ты станешь такой неудержимой силой природы, какой являешься сегодня!» — отметила звезда «Пятого элемента».
Она призналась, что наследница усердно учится в школе и готовится к экзаменам в Лондоне, которые пройдут в следующем году. Йовович подчеркнула, что Эвер любит читать и сама является молодым талантливым писателем.
Актриса рассказала, что у дочери с самого раннего возраста были заметны актерские способности, которые она постоянно совершенствует и оттачивает, тренируясь и посещая бесконечные прослушивания. Кроме того, Эвер, по словам знаменитой мамы, всегда работает над собой и развивается — как физически, так и психологически. Йовович отметила, что Эвер — самая замечательная старшая сестра и член их семьи.
«Я так горжусь тобой за все твои достижения, за все неудачи, которые ты принимаешь, зная, насколько они важны для того, чтобы учиться и открывать новые грани самой себя. Ты не по годам мудрая, но в то же время для меня ты самый веселый человек на свете», — добавила звезда.
Она также сделала дочери комплимент за ее скромность и шутливо заметила, что Эвер еще учится и работает над собой, чтобы быть действительно скромным человеком.
«Я люблю тебя! Твоя семья любит тебя, и мы все поддерживаем тебя, несмотря ни на что — на взлеты и падения, на все твои решения. Я надеюсь, ты понимаешь, насколько тебе безопасно с нами. Будь той, кем хочешь. Говори, что хочешь. Мы всегда тебя поддержим в том, чтобы ты могла быть самой собой. Я люблю тебя, мое пламенное сердце!» — заключила звезда.
Напомним, Милла Йовович более 15 лет счастлива в браке с режиссером Полом Андерсоном. До свадьбы пара встречалась семь лет. Этот брак стал для актрисы третьим. Супруги воспитывают трех дочерей: Эвер, Дэшилл и Ошин.