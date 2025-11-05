Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-жена режиссера Резо Гигинеишвили рассказала о причинах развода

Блогерша Оболенцева заявила, что рассталась с Гигинеишвили из-за разного образа жизни
Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили
Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

Блогерша Надежда Оболенцева в интервью стилисту и журналисту Алеко Надиряну раскрыла причину развода с режиссером Резо Гигинеишвили.

Оболенцева призналась, что они с Резо Гигинеишвили расстались из-за разных образов жизни. Блогерша объяснила, что ей было трудно подстроиться под своего бывшего супруга и его окружение из киноиндустрии.

«Тот образ жизни, который ведет киношная тусовка, для меня неприемлем. Потому что я не пью, я сейчас не курю. Я пыталась соответствовать, потому что для меня это тоже был кризисный момент, это был мой развод, для меня это был выплеск — гулять, веселиться, караоке! И все, на этой теме мы схлестнулись с Резо. Дальше я просто понимаю, что мне это неинтересно, я физически себя плохо чувствую, не могу поддерживать, хотя я пыталась. Никакого не было другого повода», — заявила Оболенцева.

Она также назвала бывшего мужа «очень реализованным и талантливым» человеком.

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили поженились в июле 2019 года. Однако брак распался спустя год.