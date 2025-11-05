«Я действительно работала с лучшей командой, с лучшими людьми, — призналась со сцены Надежда Михалкова. — Они вложили столько сил в эту историю, и на съемочной площадке ни разу никто не слышал слова “Нет”. Каждый человек из нашей группы вложил в эту историю часть своей любви. И эта любовь — это самое главное. Если вы почувствуете с экранов хотя бы капельку этого вложенного нами чувства, то у нас все получилось».