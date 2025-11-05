В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Огненный мальчик», режиссером которого выступила Надежда Михалкова.
Поддержать постановщицу пришли ее дети, а также Анна Михалкова с сыновьями и дочкой, Татьяна Михалкова, Артем Михалков с семьей и Егор Кончаловский. Гостями премьеры стали Ирина Розанова, Екатерина Вилкова и Илья Любимов, Марина Зудина, Павел Табаков, Мария Андреева и многие другие.
Представили фильм зрителям актеры Анна Михалкова, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко и Богдан Голощук, а также оператор Алишер Хамидходжаев и продюсер Павел Буря.
«Я действительно работала с лучшей командой, с лучшими людьми, — призналась со сцены Надежда Михалкова. — Они вложили столько сил в эту историю, и на съемочной площадке ни разу никто не слышал слова “Нет”. Каждый человек из нашей группы вложил в эту историю часть своей любви. И эта любовь — это самое главное. Если вы почувствуете с экранов хотя бы капельку этого вложенного нами чувства, то у нас все получилось».
Фильм «Огненный мальчик» — драма о непростых взаимоотношениях властной матери (Юлия Высоцкая) и ее сына (Денис Косиков), ставшего свидетелем трагической гибели человека. Это происшествие может испортить карьеру матери. Тогда она отправляет сына в глухую деревню, где тот переживает душевный кризис.
Фильм «Огненный мальчик» выходит в прокат 6 ноября 2025 года.