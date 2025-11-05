Раскрыты подробности романа Софи Тернер и бывшего мужа Гвинет Пэлтроу

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что между Софи Тернер и Крисом Мартином «пробежала искра». Актриса и певец уже несколько раз ходили на свидания в Лондоне. По словам источника, у артистов есть много общего, например происхождение и любовь к музыке. Собеседник таблоида добавил, что знаменитости познакомились еще несколько лет назад, однако тогда Тернер была в отношениях с певцом Джо Джонасом, а Мартин встречался с актрисой Дакотой Джонсон.