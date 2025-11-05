Раскрыты подробности романа Софи Тернер и бывшего мужа Гвинет Пэлтроу

Голливудская актриса Софи Тернер шутила о влюбленности в экс-супруга Гвинет Пэлтроу, певца Криса Мартина, до начала их романа. Об этом сообщает издание Us Weekly.
Инсайдер из окружения звезд рассказал, что между Софи Тернер и Крисом Мартином «пробежала искра». Актриса и певец уже несколько раз ходили на свидания в Лондоне. По словам источника, у артистов есть много общего, например происхождение и любовь к музыке. Собеседник таблоида добавил, что знаменитости познакомились еще несколько лет назад, однако тогда Тернер была в отношениях с певцом Джо Джонасом, а Мартин встречался с актрисой Дакотой Джонсон.
«Софи всегда восхищалась Крисом и была большой поклонницей его и его музыки задолго до их знакомства. Она даже шутила, что когда-то была немного влюблена в него, так что забавно и сюрреалистично, что у них действительно есть романтические отношения в реальной жизни», — поделился источник.
До этого инсайдер из окружения звезд рассказал изданию Daily Mail, что в конце сентября Софи Тернер окончательно рассталась с британским аристократом Перегрином Пирсоном после двух лет отношений. По словам источника, спустя неделю после разрыва 29-летняя актриса отправилась на свидание с 48-летним фронтменом Coldplay Крисом Мартином. При этом представитель артистки отказался от комментариев. Ни Тернер, ни Мартин также не подтвердили информацию.