Настасья Самбурская вышла на публику в топе и коротких шортах

Актриса показала фото в откровенном наряде

Актриса Настасья Самбурская снялась в топе и коротких шортах. Звезда опубликовала фото в соцсети.

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская

38-летняя Самбурская предстала перед камерой в белом топе с кружевом, который сочетала с короткими шортами и длинной накидкой в тон. Актриса также надела кружевной головной убор, бусы, гетры и замшевые высокие казаки. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

В сентябре Настасья Самбурская выступила в красном бархатном макси-платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Актриса также надела серьги с зелеными камнями, колье и очки в черной оправе. Образ певицы дополнил парик со светлыми волосами. Знаменитости сделали макияж с угольно-черными стрелками и алой помадой.