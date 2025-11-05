Настасья Самбурская вышла на публику в топе и коротких шортах

Актриса Настасья Самбурская снялась в топе и коротких шортах. Звезда опубликовала фото в соцсети.
38-летняя Самбурская предстала перед камерой в белом топе с кружевом, который сочетала с короткими шортами и длинной накидкой в тон. Актриса также надела кружевной головной убор, бусы, гетры и замшевые высокие казаки. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.
В сентябре Настасья Самбурская выступила в красном бархатном макси-платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Актриса также надела серьги с зелеными камнями, колье и очки в черной оправе. Образ певицы дополнил парик со светлыми волосами. Знаменитости сделали макияж с угольно-черными стрелками и алой помадой.