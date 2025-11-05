Мало кто знает, что Павел Прилучный активно пробует себя не только как актер, но и как продюсер. Он участвовал в создании нескольких проектов, в том числе сериала «В клетке», где поработал не только в кадре, но и за его пределами. Ему интересен процесс от замысла до реализации, то есть от сценария до монтажа. Актер не исключает, что в будущем полностью перейдет на продюсерскую или режиссерскую сторону, ведь в какой-то момент хочется не просто играть, а создавать миры.