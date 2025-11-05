Павел Прилучный — один из самых узнаваемых актеров современного российского кино. Он сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах, но зрители чаще всего вспоминают его как дерзкого мажора Игоря Соколовского — персонажа, с которым он во многом ассоциируется. Однако его жизнь и карьера гораздо богаче, чем один успешный проект.
От бокса до сцены
Будущий актер родился 5 ноября 1987 года в Чимкенте. Его отец был боксером, а мать — хореографом. Павел с детства занимался спортом, боксировать его учил отец. А мать настояла на том, чтобы мальчик приобщался к искусству, поэтому он посещал занятия по хореографии и вокалу.
После переезда в Новосибирск он поступил в Новосибирское хореографическое училище, но бросил его из-за финансовых трудностей. Позже он продолжил учебу в Новосибирском государственном театральном училище, а затем в Российской академии театрального искусства (ГИТИСе). Прилучный не скрывает, что путь в актерскую профессию дался ему непросто.
«Закрытая школа» сделала его знаменитым
Настоящий прорыв произошел в 2011 году, когда на экраны вышел сериал «Закрытая школа». Атмосферный мистический триллер мгновенно завоевал аудиторию, а Прилучный стал звездой. Его персонаж — бунтарь Максим Морозов — стал кумиром подростков и подарил актеру армию поклонников.
С этого момента предложения посыпались одно за другим. Но Прилучный не хотел застревать в амплуа плохого парня и стал искать более сложные роли, где можно было показать не только темперамент, но и глубину.
«Мажор» — роль, которая изменила все
В 2014 году Павел Прилучный получил роль в сериале «Мажор», которая принесла ему не просто популярность, а настоящую славу. Игорь Соколовский — сын богатых родителей, который проходит путь от безответственного гуляки до честного полицейского. Персонаж стал одним из самых узнаваемых на российском телевидении.
Интересно, что актер не сразу согласился на проект. По его словам, сценарий показался ему слишком глянцевым, но режиссер убедил его в том, что у истории есть потенциал. Итог оказался ошеломительным: «Мажор» стал культовым, получил продолжения и даже полнометражный фильм.
Настоящий экстремал на площадке
Павел Прилучный известен тем, что предпочитает выполнять трюки без дублеров. Он не боится драк, падений и опасных сцен, считая, что только личное участие делает кадр живым. На съемках «Мажора» он не раз получал травмы, включая выбитые суставы и ушибы, но отказываться от риска не стал. Актер говорит, что так проще вжиться в роль и почувствовать эмоции героя. Его подход к работе — дисциплина, постоянная физическая форма и требовательность к деталям — нередко сравнивают с голливудским.
Любовь, семья и новые начала
Личная жизнь Прилучного всегда вызывала у поклонников интерес. Его брак с актрисой Агатой Муцениеце долгое время считался идеальным — пара познакомилась на съемках «Закрытой школы», у них родились двое детей. Однако спустя почти 10 лет совместной жизни супруги расстались.
Позже Павел нашел новую любовь — актрису Зепюр Брутян, с которой познакомился на съемках фильма «В клетке». В 2022 году у пары родилась дочь. Артист признается, что именно с Зепюр он обрел внутренний баланс и семейное счастье.
Прилучный — продюсер
Мало кто знает, что Павел Прилучный активно пробует себя не только как актер, но и как продюсер. Он участвовал в создании нескольких проектов, в том числе сериала «В клетке», где поработал не только в кадре, но и за его пределами. Ему интересен процесс от замысла до реализации, то есть от сценария до монтажа. Актер не исключает, что в будущем полностью перейдет на продюсерскую или режиссерскую сторону, ведь в какой-то момент хочется не просто играть, а создавать миры.
Сложный характер, который помогает побеждать
Коллеги по съемкам часто называют Павла Прилучного человеком с непростым темпераментом — он требователен, вспыльчив, но всегда честен. Актер не терпит халтуры и ценит профессионализм. Иногда это приводит к конфликтам, но именно этот внутренний огонь делает его роли живыми. Он признается, что научился сдерживать эмоции и теперь старается направлять энергию в творчество.
В постоянном движении
Павел Прилучный не останавливается ни на секунду. Он снимается в нескольких проектах одновременно — от криминальных драм до романтических историй. Среди последних заметных работ — «Жизнь по вызову», «Комбинация», «Союз спасения. Время гнева» и полнометражные продолжения «Мажора».
Актер не стремится к спокойствию: он живет в ритме, где каждая роль становится вызовом. Возможно, именно поэтому зрители продолжают верить ему, ведь в каждой сыгранной им сцене чувствуется подлинность.