Екатерина Вилкова и Илья Любимов впервые за долгое время появились на публике вместе. Супруги посетили премьеру фильма «Огненный мальчик» Надежды Михалковой.
41-летняя Екатерина Вилкова и 48-летний Илья Любимов пришли на светское мероприятие в парных нарядах. Звезда «Шифра» вышла на красную дорожку в черной юбке и укороченном джемпере. В качестве аксессуаров актриса выбрала цепочку с прозрачным камнем и бриллиантовые серьги. Знаменитость сделала сдержанный макияж и распустила волосы.
Илья Любимов, известный по сериалу «Не родись красивой» и фильму «Неадекватные люди», вышел в свет в свободной черной рубашке и черных брюках.
Екатерина Вилкова и Илья Любимов женаты с 2011 года. У супругов двое детей: 13-летняя дочь Павла и 11-летний сын Петр.
Ранее Екатерина Вилкова показала редкое фото с подросшими детьми.