41-летняя Екатерина Вилкова и 48-летний Илья Любимов пришли на светское мероприятие в парных нарядах. Звезда «Шифра» вышла на красную дорожку в черной юбке и укороченном джемпере. В качестве аксессуаров актриса выбрала цепочку с прозрачным камнем и бриллиантовые серьги. Знаменитость сделала сдержанный макияж и распустила волосы.