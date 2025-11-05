В мире, где честь самураев сталкивается с безжалостными правилами смертельной игры, родился один из самых ожидаемых проектов Netflix. «Последний выживший самурай» — эпическая сага о выживании, которая уже провозглашена критиками смесью «Игры в кальмара» и «Сегуна». В статье расскажем всю доступную информацию о грядущей премьере: когда выйдет сериал, звездный актерский состав, детали масштабных съемок и сюжет истории о чести и отчаянии.