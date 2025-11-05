Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве простились с Геральдом Бежановым

Режиссер умер 31 октября на 86-м году жизни

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РСФСР, кинорежиссером Геральдом Бежановым завершилась в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Геральд Бежанов, фото: Telegram-канал «Союз кинематографистов РФ»
Геральд Бежанов, фото: Telegram-канал «Союз кинематографистов РФ»

В центре ритуального зала для прощания был установлен гроб. Венки на прощание прислали Союз кинематографистов России, родные и друзья Бежанова и жена Людмила. В начале церемонии прошло отпевание кинорежиссера. Как сообщили ранее в Союзе кинематографистов РФ, Бежанова похоронят на Троекуровском кладбище.

Бежанов умер 31 октября на 86-м году жизни.

В качестве режиссера-постановщика Бежанов дебютировал с полнометражной картиной «Желтый тондыр» на киностудии «Арменфильм». С 1975 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». Известность к режиссеру пришла в 1985 году после картины «Самая обаятельная и привлекательная». Среди его режиссерских работ фильмы «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой», «Адель». Бежанов — член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер ордена Дружбы (2010).