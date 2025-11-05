В Москве простились с Геральдом Бежановым

В центре ритуального зала для прощания был установлен гроб. Венки на прощание прислали Союз кинематографистов России, родные и друзья Бежанова и жена Людмила. В начале церемонии прошло отпевание кинорежиссера. Как сообщили ранее в Союзе кинематографистов РФ, Бежанова похоронят на Троекуровском кладбище.