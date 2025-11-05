В Москве простились с Геральдом Бежановым

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РСФСР, кинорежиссером Геральдом Бежановым завершилась в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.
В центре ритуального зала для прощания был установлен гроб. Венки на прощание прислали Союз кинематографистов России, родные и друзья Бежанова и жена Людмила. В начале церемонии прошло отпевание кинорежиссера. Как сообщили ранее в Союзе кинематографистов РФ, Бежанова похоронят на Троекуровском кладбище.
Бежанов умер 31 октября на 86-м году жизни.
В качестве режиссера-постановщика Бежанов дебютировал с полнометражной картиной «Желтый тондыр» на киностудии «Арменфильм». С 1975 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». Известность к режиссеру пришла в 1985 году после картины «Самая обаятельная и привлекательная». Среди его режиссерских работ фильмы «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой», «Адель». Бежанов — член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер ордена Дружбы (2010).