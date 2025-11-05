Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Машкова раскрыла истинный характер Чулпан Хаматовой

Актриса Машкова вспомнила, что случайно познакомилась с Хаматовой в самолете
Мария Машкова и Чулпан Хаматова / фото: соцсети
Мария Машкова и Чулпан Хаматова / фото: соцсети

Актриса Мария Машкова поделилась в личном блоге воспоминаниями о знакомстве с Чулпан Хаматовой.

По словам Машковой, их первая встреча произошла случайно в марте 2022 года в самолете, летевшем в Ригу. Она долго не решалась заговорить с актрисой, но все же сделала это.

«Чулпан за секунду оказалась рядом со мной в кресле, и мы проболтали весь полет. Она была такая открытая, честная и теплая. Совсем не похожая на суперзвезду или даже просто слегка надменную известную русскую актрису», — вспомнила Машкова.

После этой встречи пути двух знаменитостей разошлись на несколько лет. Но затем они снова пересеклись на спектакле «Самые высокие деревья на земле». Машкова отметила, что ее впечатления от Хаматовой только укрепились: коллега оказалась остроумной и полностью готовой к самоотдаче.

«Я никогда не встречала в своей жизни такого уровня актрису, которая думает не о себе… Чулпан всегда о других. Для других. Но не как святая да добренькая, а как настоящая веселая хулиганка», — добавила Машкова.

Хаматова и Машкова заняты в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле» по пьесе Ивана Вырыпаева. Мировая премьера постановки состоялась 9 сентября в Варшаве.