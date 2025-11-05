Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джордж Клуни раскрыл секрет счастливого брака с Амаль Клуни

Актер признался, что никогда не ссорился с женой
Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой АмальИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни раскрыл секрет своего долгого брака с Амаль Клуни, а также рассказал о том, почему они никогда не ссорятся.

«Когда ты молод, тебе хочется быть правым во всем. И знаете, мы с Амаль — все злятся, когда я это говорю, — но мы никогда не ссорились. Мы никогда не спорили. Отчасти причина кроется в том, что я уже достиг того этапа в жизни, когда мне все равно, даже если она захочет покрасить стену в красный цвет», — сказал Джордж в интервью CBS News Сету Доуну.

По мнению Клуни, расстраиваться из-за мелочей просто нет смысла: «В какой-то момент жизни ты просто говоришь себе: “Эй, зачем это вообще обсуждать или спорить?” У нас действительно потрясающие отношения, потому что мы поддерживаем друг друга во всем».

Джордж и Амаль впервые встретились в июле 2013 года благодаря общему другу. Они начали встречаться, и в апреле 2014 года актер сделал возлюбленной предложение.

«Я довольно быстро понял, что хочу провести остаток своей жизни с Амаль… Я никогда не интересовался: “Может, нам стоит пожениться?”. Я просто сделал предложение… Мне очень повезло, что рядом со мной есть кто-то, кто мне дорог больше остальных. Это действительно здорово», — отметил Клуни.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media.ru

В сентябре 2014 года пара связала себя узами брака в Италии, а три года спустя, 6 июня 2017 года, у них родились близнецы — сын Александр и дочь Элла.

В 2023 году Амаль была удостоена премии DVF Leadership Award на церемонии вручения премии DVF в Венеции, где она назвала Джорджа самым ярким лучом светом в ее жизни.

«Венеция — это место, где почти девять лет назад мы поженились. Я просто хотела сказать, что ты, любовь моя, как и этот город, захватываешь мое дыхание и делаешь нашу жизнь волшебной. Иногда трудно поверить, что ты существуешь, поэтому спасибо тебе за то, что ты самый яркий свет в моей жизни», — призналась тогда Амаль со сцены.