Джордж Клуни раскрыл секрет счастливого брака с Амаль Клуни

Джордж Клуни раскрыл секрет своего долгого брака с Амаль Клуни, а также рассказал о том, почему они никогда не ссорятся.
«Когда ты молод, тебе хочется быть правым во всем. И знаете, мы с Амаль — все злятся, когда я это говорю, — но мы никогда не ссорились. Мы никогда не спорили. Отчасти причина кроется в том, что я уже достиг того этапа в жизни, когда мне все равно, даже если она захочет покрасить стену в красный цвет», — сказал Джордж в интервью CBS News Сету Доуну.
По мнению Клуни, расстраиваться из-за мелочей просто нет смысла: «В какой-то момент жизни ты просто говоришь себе: “Эй, зачем это вообще обсуждать или спорить?” У нас действительно потрясающие отношения, потому что мы поддерживаем друг друга во всем».
Джордж и Амаль впервые встретились в июле 2013 года благодаря общему другу. Они начали встречаться, и в апреле 2014 года актер сделал возлюбленной предложение.
«Я довольно быстро понял, что хочу провести остаток своей жизни с Амаль… Я никогда не интересовался: “Может, нам стоит пожениться?”. Я просто сделал предложение… Мне очень повезло, что рядом со мной есть кто-то, кто мне дорог больше остальных. Это действительно здорово», — отметил Клуни.
В сентябре 2014 года пара связала себя узами брака в Италии, а три года спустя, 6 июня 2017 года, у них родились близнецы — сын Александр и дочь Элла.
В 2023 году Амаль была удостоена премии DVF Leadership Award на церемонии вручения премии DVF в Венеции, где она назвала Джорджа самым ярким лучом светом в ее жизни.
«Венеция — это место, где почти девять лет назад мы поженились. Я просто хотела сказать, что ты, любовь моя, как и этот город, захватываешь мое дыхание и делаешь нашу жизнь волшебной. Иногда трудно поверить, что ты существуешь, поэтому спасибо тебе за то, что ты самый яркий свет в моей жизни», — призналась тогда Амаль со сцены.