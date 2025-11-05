Ричмонд
Жена звезды «9 роты» перестала скрывать лицо их дочери

Жена актера Константина Крюкова перестала скрывать лицо их дочери. Основательница галереи современного искусства «Астра» Алина Крюкова опубликовала в соцсети фото Алены в день ее рождения.

Дочь Константина Крюкова, фото: соцсети
«Нашей любимой девочке 2 года», — отметила она.

Звезда «9 роты» в 2013 году женился на своей возлюбленной Алине Алексеевой (в девичестве. — Газета.Ru), а через 10 лет у супругов родился общий ребенок. Крюковы поделились новостью о пополнении в семье только через месяц, удивив поклонников. Жена артиста тщательно скрывала свою беременность, не публикуя фото с округлившимся животом в личном блоге и избегая светских мероприятий.

Для Крюкова девочка стала вторым ребенком. У актера также есть 18-летняя дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской. Пара развелась через год после рождения первенца. Экс-супруги не давали интервью по этому поводу и не комментировали разные домыслы и слухи.

Артист признавался, что многое пропустил в жизни старшей дочери из-за работы. Однако он никогда не забывал о девочке и старался постоянно поддерживать с ней общение. По словам Крюкова, Юлия выросла очень самостоятельным и целеустремленным человеком.