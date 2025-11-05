Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

60-летняя Марина Зудина вышла в свет с дочерью и сыном от Олега Табакова

Актриса пришла на премьеру фильма «Огненный мальчик» в компании сына Павла и дочери Марии
Мария Табакова, Ксения Ермоленко, Павел Табаков и Марина Зудина на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба
Мария Табакова, Ксения Ермоленко, Павел Табаков и Марина Зудина на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба

Марина Зудина посетила премьеру фильма «Огненный мальчик», состоявшуюся 4 ноября в столичном кинотеатре «Художественный». Компанию актрисе составили ее дети: 30-летний Павел Табаков и 19-летняя Мария Табакова.

Для выхода в свет 60-летняя Марина Зудина выбрала длинное черное шелковое платье с воланами на груди. Шею актрисы украсила золотая цепочка с кулоном в виде раскрытой ракушки с жемчужиной. Звезда «Содержанок» сделала вечерний макияж, подчеркнув губы и глаза.

Мария Табакова, Ксения Ермоленко, Павел Табаков и Марина Зудина на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба
Мария Табакова, Ксения Ермоленко, Павел Табаков и Марина Зудина на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба

Мария Табакова остановилась на коротком черном платье с разрезами вместо рукавов. Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова распустила волосы и сделала легкий макияж.

Павел Табаков пришел на мероприятие со своей возлюбленной, продюсером Ксенией Ермоленко. Пара предпочла кэжуал-стиль, сделав выбор в пользу пиджаков и джинсов.

Марина Зудина на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба
Марина Зудина на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба

Павел и Мария — дети Марины Зудиной от Олега Табакова. Табаков и Зудина поженились в 1995 году, когда театральному мэтру было 60, а Зудиной — 30 лет. Знаменитый актер ушел из жизни в 2018 году.

Ранее Марина Зудина рассказала о том, как начался ее роман с Олегом Табаковым.