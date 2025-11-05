Марина Зудина посетила премьеру фильма «Огненный мальчик», состоявшуюся 4 ноября в столичном кинотеатре «Художественный». Компанию актрисе составили ее дети: 30-летний Павел Табаков и 19-летняя Мария Табакова.
Для выхода в свет 60-летняя Марина Зудина выбрала длинное черное шелковое платье с воланами на груди. Шею актрисы украсила золотая цепочка с кулоном в виде раскрытой ракушки с жемчужиной. Звезда «Содержанок» сделала вечерний макияж, подчеркнув губы и глаза.
Мария Табакова остановилась на коротком черном платье с разрезами вместо рукавов. Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова распустила волосы и сделала легкий макияж.
Павел Табаков пришел на мероприятие со своей возлюбленной, продюсером Ксенией Ермоленко. Пара предпочла кэжуал-стиль, сделав выбор в пользу пиджаков и джинсов.
Павел и Мария — дети Марины Зудиной от Олега Табакова. Табаков и Зудина поженились в 1995 году, когда театральному мэтру было 60, а Зудиной — 30 лет. Знаменитый актер ушел из жизни в 2018 году.
Ранее Марина Зудина рассказала о том, как начался ее роман с Олегом Табаковым.