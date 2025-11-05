Ричмонд
Мединский: «Бриллиантовая бабочка» отличается от «Оскара» свободой для созидания

Для закрепления премии в киноиндустрии нужно проделать большую работу, добавил помощник президента
Владимир Мединский
Владимир Мединский

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кинопремия «Бриллиантовая бабочка» отличается от других премий самостоятельностью и свободой для созидания, заявил в беседе с ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский. Он обратил внимание на то, что ее не стоит относить к аналогам западных наград.

«Наш главный принцип в лозунге кинопремии: “Любая правда без любви есть ложь”. Премия создавалась не как аналог западных наград, а как самостоятельная. Основное отличие “Бриллиантовой бабочки” — самостоятельность и свобода для созидания», — сказал он, отвечая на вопрос о различии между «Оскаром» и «Бриллиантовой бабочкой».

Мединский отметил, что для закрепления премии в киноиндустрии необходимо проделать большую работу.

Собеседник агентства добавил, что российская премия не призывает к отказу от участия в других международных кинопремиях. Важно, чтобы для достижения мирового признания участники не шли на «искусственные компромиссы, выхолащивающие художественную ценность произведения и оставляющие взамен лишь гендерные и иные квоты».

В заключение он выразил надежду на то, что «Бриллиантовая бабочка» станет более значимым источником мотивации для режиссеров евразийского пространства и площадкой свободного художественного высказывания.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс.

Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях.