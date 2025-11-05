СМИ: Джордж Лукас купил дом в Лондоне, чтобы уехать подальше от Трампа

4 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за $52,3 млн. Эта покупка стала одной из крупнейших сделок с недвижимостью в Великобритании в этом году. Отмечается, что до этого особняк принадлежал юристу. Дом был снят с продажи в сентябре.