СМИ: Джордж Лукас купил дом в Лондоне, чтобы уехать подальше от Трампа

Times: Джордж Лукас купил дом в Лондоне из-за недовольства политикой Трампа
Джордж Лукас
Джордж ЛукасИсточник: Legion-Media.ru

Американский режиссер и создатель фильмов «Звездные войны» Джордж Лукас купил особняк в Лондоне, чтобы проводить как можно меньше времени в США на фоне проводимой президентом Дональдом Трампом политики. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, 81-летний Лукас критикует Америку Трампа и хочет проводить больше времени в Лондоне. При этом в статье сообщается, что режиссер, известный своими либеральными взглядами, открыто не критиковал главу Белого дома.

Издание также отмечает, что в 1977 году Лукас в сценарии первого фильма «Звездных войн» представил аллюзию на переход от демократии к диктатуре.

4 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за $52,3 млн. Эта покупка стала одной из крупнейших сделок с недвижимостью в Великобритании в этом году. Отмечается, что до этого особняк принадлежал юристу. Дом был снят с продажи в сентябре.