Зепюр Прилучная-Брутян вместе с мужем Павлом Прилучным и двухлетним сыном Микаэлем вернулась домой из Турции, где у актера проходили съемки. 29-летняя актриса призналась, что они рады возвращению в Москву, особенно из-за русской еды.
Прилучная-Брутян показала забавное видео с мужем. Они сидели за столом и ели борщ, гречку с сосисками и квашеной капустой, а также пельмени и черный хлеб.
Супруги сняли видео со специальным фильтром, с помощью которого их глаза и щеки стали большими. Артисты были запечатлены радостными и счастливыми.
«Когда добрались до нашей родной кухни», — подписала забавный ролик актриса.
Пользователи сети отреагировали на смешные кадры супругов. «Вы такие классные», «Ну и рожицы у вас получились, еле узнала», «Ой, ребята, угарно. Молодцы», «Это очень смешно», «Идеальная пара», «Как перестать это смотреть», «Я вас тут даже не узнала сначала», «Это я после диеты».
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян в браке с 2022 года. У пары подрастает сын Микаэль, которому в апреле 2025-го исполнилось два года. У звезды «Мажора в Дубае» также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце.
Ранее Прилучный рассказал о ссорах с женой.