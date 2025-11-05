Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Прилучного показала, как они с мужем соскучились по русской кухне после Турции

Зепюр Прилучная-Брутян показала, как вместе с мужем наслаждалась блюдами русской кухни

Зепюр Прилучная-Брутян вместе с мужем Павлом Прилучным и двухлетним сыном Микаэлем вернулась домой из Турции, где у актера проходили съемки. 29-летняя актриса призналась, что они рады возвращению в Москву, особенно из-за русской еды.

Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный, фото: соцсети
Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный, фото: соцсети

Прилучная-Брутян показала забавное видео с мужем. Они сидели за столом и ели борщ, гречку с сосисками и квашеной капустой, а также пельмени и черный хлеб.

Супруги сняли видео со специальным фильтром, с помощью которого их глаза и щеки стали большими. Артисты были запечатлены радостными и счастливыми.

«Когда добрались до нашей родной кухни», — подписала забавный ролик актриса.

Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный, фото: соцсети
Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный, фото: соцсети

Пользователи сети отреагировали на смешные кадры супругов. «Вы такие классные», «Ну и рожицы у вас получились, еле узнала», «Ой, ребята, угарно. Молодцы», «Это очень смешно», «Идеальная пара», «Как перестать это смотреть», «Я вас тут даже не узнала сначала», «Это я после диеты».

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян в браке с 2022 года. У пары подрастает сын Микаэль, которому в апреле 2025-го исполнилось два года. У звезды «Мажора в Дубае» также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце.

Ранее Прилучный рассказал о ссорах с женой. 