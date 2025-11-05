Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян в браке с 2022 года. У пары подрастает сын Микаэль, которому в апреле 2025-го исполнилось два года. У звезды «Мажора в Дубае» также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце.