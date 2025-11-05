Цискаридзе рассказал, что мечтает сняться в байопике о себе в роли дедушки

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, что мечтает сняться в байопике о самом себе. Однако картина не должна иметь стандартный сюжет с любовной линией и криминалом, где сам он будет выступать второстепенным героем, подчеркнул народный артист РФ в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, он хотел бы сыграть себя в роли зрелого человека, продолжающего обучать юных танцоров.