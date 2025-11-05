Ричмонд
42-летняя Дарья Мороз трогательно поздравила сестру с 10-летием: «Люблю до неба»

Актриса показала архивные кадры с сестрой Варварой в день ее рождения
Дарья и Варвара Мороз, фото: соцсети
Дарья и Варвара Мороз, фото: соцсети

Дарья Мороз в личном блоге разместила редкие кадры со своей младшей сестрой. Актриса трогательно поздравила Варвару с днем рождения — 4 ноября ей исполнилось десять лет.

Варвара Мороз, фото: соцсети
Варвара Мороз, фото: соцсети

«Взрослая любимая Варвара Юрьевна! 10 лет — это вам не шутки! С днюхой, систэр! Люблю до неба», — написала звезда «Медиатора».

Мороз также показала совместное фото с младшей сестрой. На черно-белом снимке они были запечатлены в обнимку. Этот кадр был сделан в начале осени 2025 года в Санкт-Петербурге.

Варвара Мороз, фото: соцсети
Варвара Мороз, фото: соцсети

Напомним, Дарья Мороз и Варвара Мороз — сводные сестры. 42-летняя актриса родилась в браке режиссера Юрия Мороза и Марины Левтовой, которая трагически погибла в 2000 году.

Через несколько лет после случившегося Юрий Павлович женился на актрисе Виктории Исаковой. В 2003 году у пары родилась дочь Марина. Девочка через три месяца умерла.

Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети
Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети

В 2015-м супруги вновь стали родителями — у них родилась Варвара. Юрий Павлович ушел из жизни в июле 2025 года после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.

Накануне Виктория Исакова вместе с Варварой посетила премьеру фильма «Папины дочки. Мама вернулась». 