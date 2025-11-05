Дженнифер Лоуренс объяснила, почему перестала публично критиковать Трампа

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс объяснила, почему перестала публично критиковать президента США Дональда Трампа. Ее слова приводит издание People.
Лоуренс стала сомневаться, стоит ли ей высказывать свое мнение так же активно, как во время первого срока Трампа. Актриса считает, что ее слова никак не повлияют на общественность и люди продолжат голосовать.
«Мы убедились на этапах выборов, что знаменитости никак не влияют на то, за кого голосуют люди. Тогда что же я делаю? Я просто делюсь своим мнением, которое только подольет масла в огонь, разрывающий страну на части. Мы и так разобщены», — заявила звезда.
Лоуренс добавила, что не хочет, чтобы из-за ее политических взглядов люди отказались от просмотра фильмов с ее участием, которые призваны «изменить сознание или мир».
Актриса неоднократно критиковала действия Дональда Трампа. Так, например, в 2017 году Дженнифер Лоуренс назвала ураганы в США реакцией природы на американского президента. Слова звезды вызвали негативную реакцию в соцсетях. Некоторые комментаторы призвали бойкотировать фильмы с участием Лоуренс.