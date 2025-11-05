Культовая приключенческая франшиза «Мумия» готовится к возрождению. 56-летний Брендан Фрейзер и 55-летняя Рэйчел Вайс ведут переговоры о возвращении к своим ролям. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, производством будет заниматься компания Universal Pictures.
Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вместе снимались в «Мумии», вышедшей в 1999 году. Фильм о приключениях охотника за сокровищами, случайно пробудившего древнюю египетскую магию, стал кассовым хитом, а Фрейзера утвердил в статусе звезды боевиков. Актер также снимался в двух сиквелах ленты: «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). В последней картине Вайс уже не появлялась, ее роль исполнила Мария Белло.
Сообщается, что грядущий проект не будет учитывать события, происходящие в третьем фильме и будет прямым продолжением второй ленты.
Над новой лентой будут работать Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, снявшие хоррор «З/Л/О» и перезагрузившие франшизу «Крик» в 2022 году.
Брендан Фрейзер, делавший большой перерыв в кинокарьере в связи со здоровьем, в 2022 году с успехом вернулся в кино с ролью в фильме «Кит», за которую получил премию «Оскар». Осенью 2025 году состоялась фестивальная премьера фильма «Семья в аренду», где актер сыграл человека, изображающего за вознаграждение чужого родственника.