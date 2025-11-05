Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вновь снимутся вместе в перезапуске «Мумии»

Актеры могут воссоединиться в новой части культовой приключенческой франшизы «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Культовая приключенческая франшиза «Мумия» готовится к возрождению. 56-летний Брендан Фрейзер и 55-летняя Рэйчел Вайс ведут переговоры о возвращении к своим ролям. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, производством будет заниматься компания Universal Pictures.

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вместе снимались в «Мумии», вышедшей в 1999 году. Фильм о приключениях охотника за сокровищами, случайно пробудившего древнюю египетскую магию, стал кассовым хитом, а Фрейзера утвердил в статусе звезды боевиков. Актер также снимался в двух сиквелах ленты: «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). В последней картине Вайс уже не появлялась, ее роль исполнила Мария Белло.

Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс

Сообщается, что грядущий проект не будет учитывать события, происходящие в третьем фильме и будет прямым продолжением второй ленты.

Над новой лентой будут работать Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, снявшие хоррор «З/Л/О» и перезагрузившие франшизу «Крик» в 2022 году.

Брендан Фрейзер
Брендан ФрейзерИсточник: Legion-Media.ru

Брендан Фрейзер, делавший большой перерыв в кинокарьере в связи со здоровьем, в 2022 году с успехом вернулся в кино с ролью в фильме «Кит», за которую получил премию «Оскар». Осенью 2025 году состоялась фестивальная премьера фильма «Семья в аренду», где актер сыграл человека, изображающего за вознаграждение чужого родственника.