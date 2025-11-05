Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вместе снимались в «Мумии», вышедшей в 1999 году. Фильм о приключениях охотника за сокровищами, случайно пробудившего древнюю египетскую магию, стал кассовым хитом, а Фрейзера утвердил в статусе звезды боевиков. Актер также снимался в двух сиквелах ленты: «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). В последней картине Вайс уже не появлялась, ее роль исполнила Мария Белло.