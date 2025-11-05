Киран Калкин стал отцом в третий раз

В 2024 году жена актера пошутила, что обещает ему родить третьего ребенка, если он выиграет премию «Оскар». В 2025-м Кирану Калкину вручили награду за победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Настоящая боль».