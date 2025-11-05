Голливудский актер Киран Калкин стал отцом в третий раз. Об этом рассказала его коллега по сериалу «Наследники» Сара Снук в интервью Access Hollywood.
«О, я познакомилась с ребенком. Такой хорошенький. Они очень счастливы и такие милые», — заявила актриса.
При этом знаменитость не стала раскрывать пол и имя малыша.
28 сентября Киран Калкин и его супруга Джазз Чартон появились на премьере мюзикла «В ожидании Годо», которая состоялась в Нью-Йорке. На мероприятии знаменитости объявили о предстоящем пополнении в семье. Жена актера надела бежевое облегающее платье, подчеркнувшее ее округлившийся живот. Артист предпочел серый полосатый свитер и черные брюки.
Киран Калкин и Джазз Чартон состоят в браке с 2013 года. У влюбленных есть двое детей: дочь Кинзи Су и сын Уайлдер Вулф.
В 2024 году жена актера пошутила, что обещает ему родить третьего ребенка, если он выиграет премию «Оскар». В 2025-м Кирану Калкину вручили награду за победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Настоящая боль».