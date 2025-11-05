Мединский: кинопремии в РФ не должны подстраиваться под западные нормы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кинопремия «Бриллиантовая бабочка» была основана с целью сохранения подлинных человеческих ценностей, а не для бездумного следования искусственным требованиям западной моды. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Основное внимание — на то, как использовать силу кинематографа для сохранения настоящих человеческих ценностей, а не в механистическом соблюдении искусственных требований западной конъюнктуры», — сказал он.
Мединский обратил внимание, что не призывает к лакировке действительности. «Настоящее кино всегда затрагивает болевые точки общества. При этом камера становится инструментом преображения действительности, а не выступает в роли пассивного наблюдателя», — пояснил собеседник агентства.
Кроме того, одной из важнейших задач премии Мединский назвал объединение государств и национальных киноакадемий.
«Если сейчас мы не создадим вместе со странами евразийского пространства альтернативную площадку, мы по-прежнему будем плыть в чужом фарватере. А он уже совсем не тот, что был в эпоху голливудских блокбастеров, ставших мировой классикой. Уверен: все получится», — заключил он.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях.