Российские зрители назвали Джеймса Бонда идеалом мужчины в кино

«Рейтинг идеальных персонажей по мнению мужчин и женщин во многом совпадает. Джеймс Бонд — воплощение мужественности — возглавил оба списка, второе место у женщин занимает мистер Дарси из “Гордости и предубеждения”, а тройку лидеров закрывает Кристиан Грей из франшизы “50 оттенков серого”. Также в списке наиболее популярных оказался Серкан Болат из сериала “Постучись в мою дверь”, завершает топ-5 Костя из сериала “Кухня”», — рассказали ТАСС в пресс-службе KION.