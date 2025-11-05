Ричмонд
Российские зрители назвали Джеймса Бонда идеалом мужчины в кино

Мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» занял у опрошенных россиянок второе место
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Джеймс Бонд признан воплощением идеального мужчины в кино среди российских зрителей. Это следует из данных исследования онлайн-кинотеатра KION совместно с дейтинг-приложением Twinby (текст есть у ТАСС).

«Рейтинг идеальных персонажей по мнению мужчин и женщин во многом совпадает. Джеймс Бонд — воплощение мужественности — возглавил оба списка, второе место у женщин занимает мистер Дарси из “Гордости и предубеждения”, а тройку лидеров закрывает Кристиан Грей из франшизы “50 оттенков серого”. Также в списке наиболее популярных оказался Серкан Болат из сериала “Постучись в мою дверь”, завершает топ-5 Костя из сериала “Кухня”», — рассказали ТАСС в пресс-службе KION.

Джейми Дорнан в фильме «Пятьдесят оттенков серого»
Джейми Дорнан в фильме «Пятьдесят оттенков серого»

Среди мужчин второе место в рейтинге после Джеймса Бонда занял Кристиан Грей, третье — Джон Сноу из «Игры престолов». Далее следуют мистер Дарси и Серкан Болат, что, по словам авторов опроса, подтверждает популярность образов турецких героев.

По данным исследования, идеальный мужчина для россиянок должен быть зрелым, надежным и зарабатывать от 100 до 300 тыс. рублей в месяц — так считают 52% опрошенных. Почти половина респонденток (47%) уверены, что партнер должен быть старше, а 60% назвали высшее образование важным фактором привлекательности. Среди внешних качеств женщины чаще выделяли спортивное телосложение (35%), рост выше партнерши (36%) и ухоженность (60%).

Гордость и предубеждение
Гордость и предубеждение

В личностных качествах лидируют надежность (средняя оценка 3,8 из 4 баллов), верность (3,75) и заботливость (3,5). Финансовая состоятельность и чувство юмора получили оценки 3,3 и 3,2 соответственно, а внешняя привлекательность оказалась менее значимой — 2,8 балла. Большинство опрошенных (около 60%) считают, что идеальный мужчина не должен увлекаться эзотерикой. Еще 11% предпочитают скептиков, а верящих в астрологию мужчин готовы принять менее 1%.

Исследование проведено к премьере «Близкого счастья» — российской мелодрамы в стиле турецких хитов, где центральную роль играют мужские персонажи, привлекающие внимание зрителей по всему миру. В опросе приняли участие более 2 000 человек от 18 лет со всей России.