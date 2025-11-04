Ричмонд
Звезду «Бриджертонов» назвали самым сексуальным мужчиной 2025 года

People назвал актера Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной текущего года

Британский актер Джонатан Бейли был назван самым сексуальным мужчиной 2025 года. Такой титул он получил от журнала People, передает «Афиша Daily».

Джонатан Бейли, фото: журнал People
Джонатан Бейли, фото: журнал People

В свою очередь Бейли отреагировал на признание его самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. Он отметил, что невероятно польщен. Актер также заявил, что это огромная честь для него.

Джонатан Бейли получил известность благодаря роли старшего брата Энтони в сериале Netflix «Бриджертоны». В его фильмографии также есть детективный сериал «Бродчерч», эпизод «Доктора кто» и ситком Фиби Уоллер-Бридж «Сожители».

В 2024 году самым красивым мужчиной в мире был объявлен Аарон Тейлор-Джонсон. Сообщалось, что пропорции лица британского актера на 93 процента соответствуют правилу золотого сечения.