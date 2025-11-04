Супермодель Ирина Шейк в коротких шортах сыграла на саксофоне. Видео опубликовано в соцсети.
39-летняя Шейк приняла участие в съемках праздничной рекламной кампании бренда «Victoria’s Secret». В ролике супермодель имитировала игру на саксофоне. Манекенщица позировала перед камерой в красном свитере и пижамных шортах в полоску. Образ звезды подиумов дополнили массивные серьги, браслеты и длинный шарф. Ирине Шейк уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
Накануне супермодель выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.