В Коломбо завершились Дни российского кино

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия фестиваля «Дни российского кино в Шри-Ланке» состоялась в Русском доме в Коломбо. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.
«Сегодня 4 ноября 2025 года в Русском доме в Коломбо состоялось закрытие “Дней российского кино в Шри-Ланке”», — говорится в сообщении.
На церемонии зрителям было представлено видеообращение заместителя председателя Совета по культуре при президенте РФ, народного артиста России, генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова. Закрыл программу фестиваля его фильм «Хитровка. Знак четырех». После показа состоялась творческая встреча с исполнительницей главной женской роли — актрисой Анфисой Черных.
В мероприятии приняли участие посол России в Республике Шри-Ланка Леван Джагарян, руководитель представительства Россотрудничества в Шри-Ланке Мария Попова, глава Национальной кинокорпорации Шри-Ланки Судат Махаадивулвева и продюсер фестиваля, заслуженный работник культуры России Елена Лебедева.