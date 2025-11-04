В Коломбо завершились Дни российского кино

На церемонии зрителям было представлено видеообращение заместителя председателя Совета по культуре при президенте РФ, народного артиста России, генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова. Закрыл программу фестиваля его фильм «Хитровка. Знак четырех». После показа состоялась творческая встреча с исполнительницей главной женской роли — актрисой Анфисой Черных.