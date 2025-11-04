Ричмонд
Бывший муж Дженнифер Энистон отреагировал на ее роман с гипнотерапевтом

Экс-супруг актрисы Джастин Теру одобрил ее роман с гипнотерапевтом

Бывший муж актрисы Дженнифер Энистон, Джастин Теру, отреагировал на ее роман с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети
Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети

3 ноября Дженнифер Энистон впервые показала в личном блоге совместное фото с новым возлюбленным. Актриса стояла за спиной Джима Кертиса и обнимала его. Влюбленные улыбались и смотрели в сторону. Под снимком артистка поздравила бойфренда, назвав его «своей любовью».

Журналисты обратили внимание, что Джастин Теру отреагировал на снимок бывшей жены с возлюбленным, поставив лайк. Они предположили, что таким образом актер поддержал Дженнифер Энистон.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.

В сентябре Дженнифер Энистон выложила в личном блоге кадры, сделанные этим летом. Актриса поблагодарила близких за хорошо проведенное время вместе. На некоторых снимках звезда сериала «Друзья» была запечатлена с Кортни Кокс, Адамом Сэндлером и Джейсоном Бейтманом. Она также показала фото Джима Кертиса на закате.