Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России

Шойгу: еще будет сняты фильмы, которые встанут в один ряд с советской классикой
Василий Шукшин в роли Петра Лопахина в фильме «Они сражались за Родину»
Василий Шукшин в роли Петра Лопахина в фильме «Они сражались за Родину»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Патриотический кинематограф в России развивается, еще будет сняты фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с советской классикой, сообщил в понедельник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Я очень надеюсь, что и дальше это движение будет, и у нас появятся новые фильмы, такие, как киноэпопея “Освобождение” (режиссера Юрия, — ред.) Озерова, как “Они сражались за Родину” (режиссера Сергея, — ред.) Бондарчука, и многое, многое другое», — сказал Шойгу во время посещения фестиваля «Народы России и СНГ».

По его словам, еще «многое не снято», но «очень многое написано».

Шойгу отметил, что за первые 25 лет после распада Советского Союза многое в части кинематографа, особенно в области патриотического, исторического, документального кино, было утрачено.

Однако сейчас многие российские кинопроизводители уже сделали «гигантский шаг в части восстановления исторической памяти», подчеркнул секретарь Совбеза РФ.