Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Патриотический кинематограф в России развивается, еще будет сняты фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с советской классикой, сообщил в понедельник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Я очень надеюсь, что и дальше это движение будет, и у нас появятся новые фильмы, такие, как киноэпопея “Освобождение” (режиссера Юрия, — ред.) Озерова, как “Они сражались за Родину” (режиссера Сергея, — ред.) Бондарчука, и многое, многое другое», — сказал Шойгу во время посещения фестиваля «Народы России и СНГ».
По его словам, еще «многое не снято», но «очень многое написано».
Шойгу отметил, что за первые 25 лет после распада Советского Союза многое в части кинематографа, особенно в области патриотического, исторического, документального кино, было утрачено.
Однако сейчас многие российские кинопроизводители уже сделали «гигантский шаг в части восстановления исторической памяти», подчеркнул секретарь Совбеза РФ.