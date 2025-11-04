Ричмонд
Риз Уизерспун рассказала об отношениях Дженнифер Энистон с Брэдом Питтом

Актриса Риз Уизерспун заявила, что Брэд Питт пришел на юбилей Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Голливудская актриса Риз Уизерспун в подкасте Armchair Expert рассказала о том, в каких отношениях находится ее подруга Дженнифер Энистон с бывшим мужем Брэдом Питтом.

«Она не та, кто цепляется за старое. Она не держится за старые вещи», — заявила Уизерспун.

Ведущий подкаста Дэкс Шепард предположил, что актриса имеет в виду, что Дженнифер Энистон не жалеет о расставании с Брэдом Питтом. Уизерспун согласилась с высказыванием и намекнула, что ее подруга смогла сохранить дружеские отношения с бывшим мужем.

«Кстати, ее вечеринка по случаю 50-летия — одно из самых больших свидетельств того, какой она замечательный человек. Там были и ее друзья, и персонал, который работает в ее доме, и все бывшие мужья и бойфренды», — поделилась актриса.

Дженнифер Энистон дважды состояла в браке. В 2000 году актриса вышла замуж за Брэда Питта, однако спустя пять лет они расстались. В 2011 году стало известно, что звезда «Друзей» встречается с Джастином Теру. Они познакомились на съемках фильма «Жажда странствий». В августе 2012-го пара обручилась, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м супруги объявили о расставании.