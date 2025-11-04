Ричмонд
Паулина Андреева о переменах в жизни: «Учусь принимать то, что не могу изменить»

Актриса Андреева призвала перестать бояться боли на фоне развода с Бондарчуком
Паулина Андреева на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Актриса Паулина Андреева в интервью журналу «Собака.ru» поделилась, как изменилось ее восприятие мира за последнее время.

Андреева отметила, что сегодня жизнь требует умения существовать в условиях неопределенности. Раньше у нее были четкие представления о том, как должно быть, но теперь все планы рухнули.

«Самое фундаментальное изменение в моей жизни состоит в том, что я перестала настаивать на определенном сценарии своей судьбы. Я учусь “принимать, то, что я не могу изменить, стараюсь иметь мужество менять то, что могу, и иметь мудрость отличать одно от другого”», — сказала она.

Актриса добавила, что ей нелегко принять такой подход, и она тяжело переживает осознание того, что не все в ее власти.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева

При этом она не раскрыла, какие именно перемены произошли в ее жизни. Telegram-канал ROCKET MAG предположил, что таким образом Андреева могла прокомментировать свой развод с Федором Бондарчуком.

В беседе с петербургским изданием Андреева также высказала мнение, что часто люди стремятся избежать душевной боли, но это неправильно. По ее словам, попытки заглушить чувства лишь накапливают эмоциональный груз и превращают человека в «переполненную бочку» непрожитых эмоций.

«Когда имеешь смелость заглянуть в свой внутренний кошмар, в нем начинаешь ориентироваться, тогда и перестаешь сжиматься и просто кометой выстреливаешь на новый уровень. Ведь держать напряжение в себе — дико энергозатратно» , — заключила она.