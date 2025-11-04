Ричмонд
Кира Найтли раскрыла, какой фильм с собой в главной роли отказалась смотреть

По словам актрисы, она редко пересматривает свои фильмы
Кира Найтли
Кира НайтлиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британская актриса Кира Найтли раскрыла, какой фильм с собой в главной роли отказалась смотреть. Ее цитирует People.

По словам Найтли, она редко пересматривает свои фильмы, хотя ей и нравятся сыгранные ей персонажи.

«Я либо не смотрела эти фильмы, либо смотрела всего один раз, потому что не особенно приятное занятие — наблюдать за собственным лицом, обращенным к тебе. Это очень странно», — говорит она.

Кира Найтли в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
Кира Найтли в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»

40-летняя звезда добавила, что многие ее коллеги избегают смотреть собственные фильмы. Актриса добавила, что ни одного раза она не видела только «Пираты Карибского моря: На краю света» — третью часть знаменитой фантастической франищы.

«Я смотрела второй фильм на премьере, но я никогда не видела третий. Я просто чувствую, что у меня там слишком большое лицо. Огромное лицо. Никому не нужно такое видеть», — посмеялась она.

Недавно Кира Найтли объяснила, почему запретила дочерям пользоваться соцсетями.