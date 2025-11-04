У 87-летнего Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство

«СДВГ, ОКР, синдром Аспергера и бла-бла-бла. О Боже, это просто значит — жить. Просто быть человеком, полным запутанных сетей, тайн и прочего. С бородавками, грязью, безумием. Кого волнуют все эти ярлыки? Но они сейчас в моде», — отрезал Хопкинс.