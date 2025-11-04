Россия и Китай намерены совместно снимать кино

РФ и Китай будут углублять сотрудничество в области медиа, противодействуя распространению дезинформации и обеспечивая благоприятные условия для работы журналистов. Они продолжат «выступать за традиционные духовно-нравственные ценности, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы и вызывающим серьезную озабоченность сторон».