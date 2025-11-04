Россия и Китай намерены совместно снимать кино

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и КНР намерены совместно работать над созданием фильмов. Такой пункт содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
«Реализовывать соглашение между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства путем реализации совместных кинопроектов», — говорится в документе.
Москва и Пекин условились «поощрять организацию обменных кинофестивалей и недель анимационного кино, оказывать содействие совместному кинопроизводству». Каждая из сторон обещает принимать активное участие в международных кинофестивалях, проводимых другой.
«Китайская сторона поддерживает российские инициативы учреждения Открытой Евразийской кинопремии и Евразийской академии кинематографических искусств», — указано в документе.
РФ и Китай будут углублять сотрудничество в области медиа, противодействуя распространению дезинформации и обеспечивая благоприятные условия для работы журналистов. Они продолжат «выступать за традиционные духовно-нравственные ценности, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы и вызывающим серьезную озабоченность сторон».
Также Москва и Пекин намерены расширять сотрудничество в архивном деле, в области молодежной политики.