Возлюбленная ДиКаприо вышла в свет в платье с экстремальным декольте без лифчика

Девушка актера Виттория Черетти снялась в платье с декольте до пупка

Девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, снялась в платье с экстремальным декольте без лифчика. Она опубликовала фото в соцсети.

Виттория Черетти, фото: соцсети
Виттория Черетти, фото: соцсети

Виттория Черетти посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся 1 ноября в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия золотое макси-платье с декольте до пупка, украшенное пайетками.

Манекенщица также надела серьги, браслеты с бриллиантами и кольцо. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделали макияж.

В начале октября Виттория Черетти показала кадры, сделанные во время Недели моды. На одном из фото модель предстала без одежды. Манекенщица позировала с собранными волосами и без косметики в ванной.