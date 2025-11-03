Ричмонд
Скандальная звезда «Эйфории» поссорилась с бывшим женихом в машине

Актриса Сидни Суини накричала на экс-возлюбленного Джонатана Давино в машине
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Скандальная звезда «Эйфории» и актриса Сидни Суини поссорилась с бывшим возлюбленным Джонатаном Давино в автомобиле. Об этом сообщает издание TMZ.

Сидни Суини заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. По словам инсайдера, после встречи актриса села в автомобиль, проехала несколько кварталов и пересела в машину своего экс-жениха Джонатана Давино. Источник рассказал, что между бывшими влюбленными произошла ссора. Собеседник таблоида утверждает, что в какой-то момент актриса закричала: «Я вам не верю. Пожалуйста, уйдите, оставьте меня в покое».

В конце марта стало известно, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

Ранее Сидни Суини раскритиковали в сети за выход в прозрачном платье.